Porto di Marina, intervento da 50 appartamenti e negozi: "Depositato il permesso a costruire"

Si avvicina l'avvio dei lavori a Marina di Pisa per la realizzazione del lotto che comprende circa 50 appartamenti e spazi commerciali lungo la banchina sud del porto turistico. Marina Development Corporation, società attiva nello sviluppo di progetti immobiliari ad uso misto ancorati a porti turistici, comunica di aver depositato presso il Comune di Pisa il permesso di costruire per la realizzazione dei primi tre lotti e farà seguito, nei prossimi giorni, con un ulteriore deposito per l'isola al centro, per un totale di 7mila metri quadri. Gli interventi, a firma di Studio Marco Piva, rientrano nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana promosso dalla società

La società informa anche di aver iniziato il restauro di Villa Romboli che ospitò la Duse e D'Annunzio "con un progetto che preserverà il valore storico dell'immobile". La medesima villa, conosciuta anche come 'Casa delle rondini', darà il nome a tutto il complesso immobiliare: la nuova destinazione turistica si chiamerà 'Villa Rondini'.