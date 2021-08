Pharmanutra cresce e si rafforza sul territorio pisano: posata la prima pietra della nuova sede

Nuova sede a Pisa, in località Campalto, nella zona adiacente al Parco di San Rossore, per PharmaNutra S.p.A., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni. Ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, l’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto e le principali autorità locali, i fratelli Andrea e Roberto Lacorte, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’azienda del Gruppo PharmaNutra, hanno officiato la cerimonia di posa della prima pietra che ha, di fatto, dato il via ai lavori, che avranno una durata di circa 16 mesi per un investimento complessivo di circa 18 milioni di euro.

Si tratta di un passaggio cruciale nella storia dell’azienda, che con la costruzione di un innovativo laboratorio di ricerca e del nuovo polo produttivo acquisirà il pieno controllo nella produzione di materie prime e una concreta autonomia in termini di attività R&D.

La progettazione del nuovo complesso industriale del Gruppo PharmaNutra, che comprende anche le controllate Junia Pharma S.r.l. e Alesco S.r.l., è stata affidata agli studi Caponi & Arrighi Architetti Associati, Studio Tecnico Associato EMMEGI di Malvaldi e Grassini Geometri e C&P Engineering S.r.l., mentre i lavori saranno realizzati dal General Contractor SACAIM S.p.A, una controllata dall’impresa di costruzioni internazionale Rizzani de Eccher.



Il nuovo edificio è stato progettato per rispondere ai più elevati standard tecnologici, di funzionalità ed efficienza energetica, rappresentando anche un concreto impegno in termini di sostenibilità – vista anche la collocazione alle porte del parco naturale di San Rossore – intesa sia come attenzione all’ambiente che alle persone. Sono previste infatti all’interno della struttura anche diverse aree verdi, zone relax e conviviali, oltre che una palestra, concepite per il benessere dei lavoratori. La sede, a basso impatto ambientale mantenendo al tempo stesso un layout semplice e funzionale, si estenderà su una superficie totale di oltre 5.200 mq, di cui 2.200 mq a destinazione produttiva, 1.600 mq dedicati ad attività direzionali e circa 1.500 per servizi complementari, con oltre 10.000 mq di aree esterne.

L’edificio destinato alla produzione sarà il cuore industriale della nuova sede: al suo interno saranno collocati le aree dedicate alle attività scientifiche e al controllo qualità, oltre che uno dei più innovativi laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale in Europa. Il futuro Centro di Ricerca PharmaNutra sarà quindi in grado di attrarre nuove risorse scientifiche e aumentare le collaborazioni con le più prestigiose Università ed Istituti d’Italia, e oltre i confini nazionali.

Un notevole salto in avanti, che non solo rappresenta il consolidamento della crescita vissuta dall’azienda negli ultimi anni, ma anche un importante investimento nell’ottica di uno sviluppo sul territorio pisano, con ricadute in termini economici, occupazionali e quindi sociali per la città.



"La posa della prima pietra rappresenta un passaggio chiave per la storia della nostra azienda. È davvero emozionante poter non solo parlare della nuova sede di PharmaNutra, ma dare il via concretamente ai lavori di costruzione - ha dichiarato Andrea Lacorte, presidente di PharmaNutra S.p.A. - inoltre sarà uno spazio progettato in simbiosi con la natura, esteticamente e concettualmente proiettato nel futuro, in cui le persone e le loro esigenze sono poste al centro del progetto. Un ambiente dove lavorare in serenità, che sicuramente sarà un ulteriore motivo di crescita per la nostra azienda, che finalmente, oltre ad avere spazi più grandi e confortevoli per tutti, potrà dotarsi di un edificio destinato esclusivamente all’attività R&D".Roberto Lacorte, vicepresidente del Gruppo, aggiunge: "Questo momento sancisce il passaggio verso la realizzazione dell’impresa alla quale io e mio fratello abbiamo sempre ambito:con un’idonea struttura di ricerca e sviluppo e produzione, per poter valorizzare al meglio le nostre tecnologie e i nostri brevetti. Inoltre, grazie alla nuova sede metteremo a disposizione dei nostri collaboratori il miglior ambiente possibile per lavorare, una struttura all’avanguardia che rappresenta un potente strumento per lo sviluppo futuro dell’azienda"."Sono ben lieto di essere qui oggi a testimoniare l’avvio dei lavori della nuova sede del gruppo Pharmanutra - ha commentato il sindaco Michele Conti, presente alla cerimonia - alle porte di Pisa, nelle adiacenze del Parco di San Rossore, presto sarà realizzato, un edificio moderno, destinato a uffici, produzioni e laboratori di ricerca, in grado di ospitare lavoratori e ricercatori in un contesto unico e straordinario. La storia e il presente di questa azienda parlano della nostra città; un successo nato grazie alle intuizioni e al grande lavoro e passione dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte, ma anche dei tanti dipendenti che si sono formati nelle nostre scuole superiori e nel nostro Ateneo. La loro esperienza di successo può e deve rappresentare un modello per quanti decidono di dare vita alle proprie idee imprenditoriali e di rimanere a Pisa a vivere, lavorare e investire, in un contesto comunque ricco di opportunità e risorse".