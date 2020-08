Positiva in discoteca: in oltre 700 prenotano il tampone, negativi i contatti stretti della ragazza

Sono salite a 726 le prenotazioni per l’effettuazione del tampone orofaringeo. Richieste arrivate da centinaia di ragazzi che nella notte tra l'8 e il 9 agosto hanno trascorso la serata al 'Seven Apples' di Marina di Pietrasanta, discoteca suo malgrado finita al centro delle cronache per il caso della giovane pisana che, tornata da una vacanza in Grecia, ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. Oggi, 13 agosto, era il termine ultimo per chi si trovava nel locale di prenotare il tampone e sapere così se ha contratto o no il virus.

Perché tutto proceda in modo scorrevole, senza creare code, in queste ore il personale dell'Asl Toscana Nord Ovest sta organizzando il lavoro e preparando le liste per i diversi territori.

Sempre in relazione al caso 'Seven Apples', la Asl comunica che gli 11 tamponi eseguiti sui contatti stretti della ragazza sono risultati negativi.