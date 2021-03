Quindici positivi nel carcere di Volterra: chiuse le scuole

Un cluster individuato all'interno del carcere di Volterra con 15 nuovi casi di persone positive al Covid-19 che sono state messe in isolamento.

"Insieme alla ASL e alla dirigente della casa di reclusione abbiamo concordato e deciso di attuare una serie di operazioni per mettere in sicurezza gli ospiti della stessa casa di reclusione, il personale di Polizia penitenziaria in modo da limitare il contagio - afferma il sidnaco volterrano Giacomo Santi - per questo motivo, ho disposto un’ordinanza per la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado per la settimana dall'8 al 13 marzo compresi per prevenire ulteriori possibilità di contagio". Uno stop alla scuola in presenza che sarà necessario per il completo tracciamento di possibili contatti.