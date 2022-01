Positivi al Covid i sindaci di Pontedera e Santa Croce sull'Arno

I sindaci di Pontedera e Santa Croce sull'Arno, Matteo Franconi e Giulia Deidda, come tanti cittadini in questi ultimi tempi, sono venuti a contatto con un positivo ed hanno contratto il Covid-19. Lo hanno comunicato loro stessi, ieri 3 gennaio, a mezzo Facebook.

"L'esito positivo di un tampone fatto in via precauzionale per un semplice raffreddore - ha scritto sul social il primo cittadino di Pontedera - mi consente di riaffermare l'importanza inconfutabile della vaccinazione e del completamento del ciclo che ho concluso una settimana fa. Quando risulti positivo senza avere sintomi particolarmente 'pesanti' e quando la pressione sugli ospedali cresce molto meno della curva esponenziale dei contagi avverti davvero quanto sia fondamentale per una comunità affidarsi alle valutazioni della scienza ed alle indicazioni della medicina; e riesci a toccare con mano il valore assoluto di una sanità pubblica ad accesso universale come la nostra che, al netto delle criticità da affrontare e superare, rappresenta la cifra qualitativa di una società moderna e fornisce uno scudo di protezione straordinario anche rispetto a una delle emergenze pandemiche più gravi della storia".

Giulia Deidda ha scritto: "Il 2022 comincia cosi?: io e Paolo siamo risultati positivi al Covid-19. Eravamo gia? da una settimana in isolamento, in attesa dell'esito del tampone. Stamattina e? arrivata la risposta. I nostri sintomi sono lievi, ma spero che scompaiano del tutto presto". In chiusura del 2021 era risultato positivo anche il sindaco di Cascina Michelangelo Betti.