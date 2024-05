Positivo all'alcol test: denunciato e patente ritirata

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato, più in generale, alla prevenzione e repressione dei reati e all’accertamento delle condotte di guida su strada, hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno identificato un conducente che, sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo al test con etilometro, con un tasso alcolemico di 0,90 g/l. Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria è scattato il ritiro della patente di guida.