Coronavirus, Sant'Anna: positivo al tampone un allievo del collegio

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in azione per il contrasto alla diffusione del virus responsabile della pandemia da Covid-19, continua a prevedere interventi mirati sulle componenti della sua comunità accademica, con particolare attenzione alle allieve e agli allievi che risiedono nelle strutture collegiali. Nell’ambito di questo monitoraggio l’allievo di un collegio della sede centrale è risultato positivo al tampone.

Le sue condizioni di salute sono buone. Posto in isolamento, in maniera contestuale sono stati tracciati i contatti prossimi degli ultimi giorni. In accordo e grazie al supporto della Ausl Toscana Nord Ovest, Dipartimento di Prevenzione, sono stati effettuati i tamponi a tutte le allieve e a tutti gli allievi residenti nello stessa struttura collegiale, a cura del personale medico e infermieristico della Fondazione Monasterio, con cui la Scuola Superiore Sant’Anna collabora in maniera stabile.

"La situazione complessiva - commenta Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna - impone alla Scuola di tenere alta la guardia e di svolgere un monitoraggio attento e quotidiano delle condizioni di salute delle allieve e degli allievi e di tutte le sue componenti. Dobbiamo essere pronti ad adattarci all’evoluzione che il contagio può avere anche nelle nostre strutture e intervenire con tempestività, proprio come abbiamo fatto".