San Giuliano Terme, scoperti in possesso di armi da taglio illegali: denunciati

I protagonisti sono un 19enne e un 14enne: si aggiravano in via Pietrasantina a Madonna dell'Acqua

Si aggiravano armati di coltello in via Pietrasantina, nella frazione di Madonna dell'Acqua di San Giuliano Terme. La segnalazione è arrivata alla Questura di Pisa nella mattinata di sabato 11 settembre: le due pattuglie arrivate sul posto hanno rintracciato due giovani. Un 19enne siciliano di origini nordafricane e un minore, da poco 14enne, originario del Marocco. A seguito della perquisizione entrambi sono stati trovati in possesso di armi da taglio.

Accompagnati in Questura, al termine delle operazioni di identificazione, le armi sono state sequestrate e i due autori sono stati denunciati, rispettivamente alla Procura della Repubblica di Pisa ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per il possesso illegale dei coltelli. Il minore come da procedura è stato affidato ai genitori, regolarmente residenti a Pisa e fatti arrivare in Questura per la presa in carico del figlio.