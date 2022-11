Temporaneo rallentamento al servizio Cup 2.0: possibili disagi per gli utenti

L'Azienda Usl Toscana nord ovest informa che da alcuni giorni, su tutto il territorio aziendale, si riscontrano alcuni problemi tecnici che stanno rallentando, a intermittenza, le procedure sui servizi Cup 2.0. Gli inconvenienti riguardano l'infrastruttura complessiva del sistema di prenotazione, per cui nei giorni scorsi, momentaneamente, si sono verificati alcuni disservizi, in particolare per quanto riguarda la consultazione dell'anagrafe degli assistiti e nel caricamento dei codici delle ricette dematerializzate.

Ciò ha comportato inevitabili ricadute sui tempi di gestione delle richieste e sui tempi di attesa, anche agli sportelli. Anche nella giornata di mercoledì 9 novembre sono stati segnalati rallentamenti. Tali disagi potrebbero ripetersi nei prossimi giorni. L'azienda sta segnalando le problematiche ai servizi di assistenza e si scusa con gli utenti per eventuali disagi.