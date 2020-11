Ospedale Cisanello: nuove postazioni per fluidificare l'accoglienza dei pazienti Covid

Nuove postazioni tra l'ex sala d'attesa e la camera calda per accogliere iI flusso dei pazienti sospetti Covid-19 o positivi al Covid-19 diretti al Pronto soccorso che arrivano in ambulanza e sono in attesa di tampone o di ricovero. L'Aoup sta allestendo in questi giorni all'ospedale Cisanello di Pisa il nuovo sistema di accoglienza pazienti. Solo alcune sere fa le foto che mostravano le ambulanze incolonnate avevano fatto il giro dei social e sollevato un botta e risposta tra le associazioni e la stessa azienda sanitaria.

"Le nuove postazioni - sottolineano dall'Aoup - consentiranno di fluidificare le procedure di accettazione di questi pazienti, più lente per le misure di sicurezza sulla separazione dei percorsi sanitari e per i tempi tecnici di refertazione dei tamponi, e permetterà un migliore turn-over dei mezzi sanitari".

