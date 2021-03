Peccioli, pronte le 8 postazioni di smart working gratuite

Sono pronte le otto postazioni destinate allo smart working che il Comune di Peccioli ha voluto realizzare e intende assegnare gratuitamente a lavoratori residenti in zona che devono lavorare da remoto, ma magari non hanno spazi adeguati nelle loro abitazioni o una connessione veloce.

Gli spazi, la cui realizzazione era stata annunciata dall’amministrazione comunale alcune settimane fa sia per assecondare la svolta tecnologica dello smart working accelerata dal Covid, ma anche per contenere le conseguenze di questa riduzione della socialità, sono dei piccoli uffici, ad uso singolo, provvisti di impianti di ricambio d’aria e dotati di connessione internet in fibra ottica posti all’interno dei locali dell’Incubatore d’imprese, nella zona di Peccioli Produce.

In seguito al bando verrà allestito, di fianco a queste postazioni, anche un ampio spazio comune con arredi e distributori automatici per coffee break, dove i lavoratori assegnatari dei box potranno interagire fra loro.

"La pandemia ha ridisegnato lo stile di vita di tutti, riducendo la socialità per come l’abbiamo sempre vissuta e costringendoci al lavoro smart, alla didattica a distanza, alle conference call, agli spettacoli in streaming, ai webinar formativi. Lo spazio privato della casa si è sovrapposto a quello pubblico del lavoro e dello svago - si legge in una nota - l’obiettivo di questa iniziativa promossa dall’amministrazione comunale è quello di supportare la digitalizzazione che il Covid ha velocizzato, ma anche tentare di ricreare a pochi chilometri da casa propria uno spaccato di vita sociale e una identità lavorativa territoriale andando in contro a chi ha difficoltà logistiche e tecnologiche e salvando l’importanza delle relazioni umane".

La prossima settimana verrà pubblicato sui canali del Comune di Peccioli – sito istituzionale ed App Sistema Peccioli – il bando per l’assegnazione delle otto postazioni attrezzate. In base al numero di richieste che perverranno, l’amministrazione comunale è pronta ad aumentare gli spazi all’interno dei locali nella zona di Peccioli Produce.