Poste di Asciano ancora chiuse, Di Maio: "Vogliamo risposte e date certe di riapertura"

Poste Italiane "non ha fatto sapere più niente circa il destino dell'ufficio di Asciano", dopo che a gennaio aveva comunicato al sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio che una riapertura sarebbe stata possibile nel mese di febbraio, cosa che però non si è realizzata. Lo dice il Comune termanle in una nota. "La filiale - ricorda l'ente - è chiusa dal settembre 2022 dopo un assalto criminale".

Dopo vari contatti promossi dal sindaco Di Maio, il 10 gennaio scorso una lettera dell'azienda faceva sapere che vi erano stati "notevoli ritardi relativamente all'approvvigionamento dei materiali, in particolare per quello che riguardava gli impianti speciali, già ordinati da tempo, e sulle opere fabbrili, comportando un ritardo degli interventi". Poste aveva comunque informato che dei primi lavori erano partiti. Nelle corrispondenze con il Sindaco, tra settembre e ottobre, l'azienda descriveva il presidio di Asciano - spiega il Comune - come "fondamentale" e quindi destinato a riaprire.

"Ho inviato una ulteriore lettera - afferma Di Maio - che fa seguito al precedente scambio di comunicazione con Poste. Lo scorso gennaio gennaio venivamo aggiornati in merito allo stato dei lavori dell’ufficio postale di Asciano Pisano e veniva indicata la fine del mese di febbraio come presunto termine di riapertura della sede ma, alla data odierna, prendiamo atto della mancata riapertura e della mancanza di comunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori".

A dicembre 2022 si sono mobilitati anche cittadini ed utenti con flash mob davanti alla sede di via San Rocco. "Rinnovo a Poste Italiane, con estrema fermezza, l’urgenza di risposte celeri da dare alla popolazione indicando termini certi sulla riapertura dell’ufficio postale e torno a sottolineare la proposta avanzata dai residenti di zona, di attivare un ufficio postale mobile in attesa della definitiva riapertura della sede ufficiale, per la quale richiedo risposta ufficiale", ha concluso il sindaco.