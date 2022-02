Alle Poste senza Green pass: allontanato

Dentro all'ufficio postale senza il Green pass. E' accaduto nella mattinata di giovedì 10 febbraio nello sportello di via Bargagna: la direttrice ha dovuto ricorrere all'intervento di una volante della Questura per riportare la calma. Una persona insisteva di voler accedere all'ufficio nonostante fosse sprovvista del certificato verde. La direttrice ha spiegato agli agenti giunti sul posto che l'operazione richiesta dall'uomo poteva essere svolta anche per via telematica. Così, dopo averlo identificato, i poliziotti hanno convinto l'uomo a tornare a casa e perfezionare da lì l'operazione richiesta allo sportello.