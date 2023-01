Servizio Civile Nazionale: 4 posti anche al Comune di Vecchiano

Il Comune di Vecchiano per il 2023 raddoppia i posti a disposizione per il Servizio Civile Nazionale, con una doppia proposta anche per gli ambiti di intervento. "Si conferma il progetto ambientale 'Attiva il cambiamento' che è ormai alla quarta edizione" spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'ambiente Mina Canarini. "Si tratta di un progetto che ha al centro territorio e ambiente, promozione e cura, passando dalla gestione del verde urbano alla gestione dei rifiuti".

"Se da una parte si conferma un tema importante come quello della consapevolezza ecologica della comunità, dall'altra si apre ad un tema nuovo con il progetto 'spazi inesplorati di comunità' pensando ad azioni che accrescano la consapevolezza verso i beni collettivi, per diventarne custodi e promotori. Il filo che lega questi due progetti è l'abitare consapevolmente il proprio territorio diventando comunità e attivando un cambiamento culturale necessario per essere comunità inclusiva e sostenibile" sottolinea l'assessore Canarini. Il Servizio Civile Nazionale è rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 28 anni di età, c'è tempo fino al prossimo 10 febbraio per fare domanda l. I progetti prevedono due posti ciascuno, per informazioni, adesioni e dettagli visitare il sito web di Arci servizio civile Pisa e le pagine Facebook e Ig di Arci Servizio Civile Pisa.