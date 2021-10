Posticipata l'apertura al traffico di via Volterrana: "Che il 4 novembre sia la data definitiva!"

"Apprendiamo dalla sindaca Arianna Cecchini che la riapertura al traffico almeno a senso unico alternato della via Volterrana sarà ancora rimandata. Speriamo davvero che la prossima data comunicata, quella del 4 novembre, sia quella definitiva, perché la situazione è ormai insostenibile per le attività di Capannoli!". E' perentoria la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi di fronte all'ulteriore proroga del cantiere che da oltre quattro mesi blocca la viabilità di Capannoli.

"Nell'ultimo incontro avuto in Comune con una nutrita rappresentanza di commercianti, alla presenza della sindaca e dalla giunta, avevamo ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di istituire un senso unico alternato almeno entro la fine di ottobre. Una promessa purtroppo disattesa, che vede slittare i tempi di un'ulteriore settimana, fino a giovedì 4 novembre. Ma i commercianti di Capannoli non possono accettare ulteriori proroghe: questa data deve essere certa e non possiamo aspettare oltre. Non c'è più tempo da perdere, abbiamo bisogno di certezze e di risposte concrete, anche in vista delle prossime iniziative e del Natale, un momento fondamentale per il commercio" conclude Rocchi.

"Sappiamo di trovarci di fronte a un'emergenza straordinaria, ma anche le perdite di fatturato e i mancati incassi dei commercianti sono straordinari, in seguito a una situazione estremamente penalizzante che rischia ormai di compromettere il futuro di molte attività - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - il centro del paese deve tornare a respirare ed essere nuovamente fruibile, e il senso unico alternato ci sembra la condizione minima per tornare gradualmente alla normalità".