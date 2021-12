Cascina, potatura alberi lungo via Titignano: strada chiusa

Lunedì 13 e martedì 14 la via Titignano a Cascina sarà oggetto di interventi sulle alberature che richiederanno la chiusura della strada. Il giorno lunedì 13 dicembre dalle 8 alle 17.30 verrà chiuso il tratto tra l'intersezione con Via Del Torto e Via G. Barsotti per effettuare manutenzione degli alberi (Olmi) presenti. Martedì 14 dicembre dalle 8 alle 17.30 verrà chiuso invece il tratto di Via Titignano tra l'intersezione con Via G. Barsotti e Via T. Meliani sempre per la manutenzione degli alberi (Olmi) presenti: per gli interventi verrà interdetta la veicolazione del traffico in direzione sud-nord (da Via Fosso Vecchio verso il sottopasso di Via Titignano).