Vecchiano: intervento di potatura platani in corso

Sono in corso sul territorio interventi di potatura platani a cura del Comune di Vecchiano. "Si tratta di lavorazioni messe a punto e seguite dalla struttura tecnica comunale. Alcuni lavori hanno interessato nei giorni scorsi la piazza Garibaldi di Vecchiano, sono stati funzionali per lo svolgimento del Carnevale e rientrano in un appalto per la manutenzione delle aree a verde del valore complessivo di circa 40mila euro. Le potature definitive sulla Piazza saranno eseguite prima dell'inizio della Fiera di Primavera" afferma il sindaco Massimiliano Angori.

"La potatura dei platani è inoltre in corso sulle seguenti zone: piazza Galletti, piazza della Libertà, via Oberdan. In questo caso si tratta di un impegno di spesa specifico dedicato appunto alla potatura delle piante, per una sempre maggiore sicurezza dei cittadini, per un importo complessivo pari a circa 23mila euro" aggiunge l'assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti.