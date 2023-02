Vecchiano: al via le potature in piazza Galletti

Inizieranno il prossimo 13 febbraio gli interventi di potatura delle alberature in Piazza Galletti a cura del Comune di Vecchiano. Le potature proseguiranno fino al 16 febbraio, e si interromperanno nei giorni di venerdì, sabato e domenica per non creare intralcio al mercato settimanale e al Carnevale.



In questi due periodi (13 -16 febbraio; 20 - 22 febbraio) saranno in vigore le modifiche alla viabilità nella piazza, nello specifico divieto di sosta che sarà segnalato da apposita cartellonistica.

Tutti i dettagli all'albo pretorio su www.comune.vecchiano.pi.it

"Sarà necessario eseguire anche un abbattimento di una pianta, a seguito di un sopralluogo del servizio fitosanitario della Regione Toscana che ha monitorato, di recente, lo stato di salute dei platani. Ovviamente l'abbattimento è stato deciso per motivi di sicurezza; il nostro ente si adopererà per eseguire nel breve periodo delle nuove piantumazioni" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'Ambiente Mina Canarini. "Gli interventi di potatura proseguiranno dal 20 al 22 febbraio. Contemporaneamente agli interventi di potatura, è previsto il servizio di rimozione degli scarti da parte di Geofor" aggiungono Angori e Canarini.