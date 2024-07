Emergenza caldo: si rafforzano le reti dei servizi Asl nella zona pisana e in Valdera

Si rafforza la rete dei servizi in risposta alle richieste di cura e assistenza per l’emergenza caldo, anche per ridurre gli accessi inappropriati al Pronto Soccorso. L’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia, quindi, le azioni organizzative e le corrette raccomandazioni per prevenire gli effetti delle ondate di calore che si prevede nelle prossime settimane, in attuazione delle indicazioni ministeriali e regionali.

In particolare, questi i riferimenti per i cittadini del territorio della Zona Pisana in ordine di priorità. "Il primo riferimento - spiega la direttrice della Società della Salute, Cristina Laddaga - è il proprio medico di medicina generale nei giorni feriali e il medico della continuità assistenziale (ex guardia medica) la notte e nei giorni festivi e prefestivi".

Le persone fragili, se già in carico agli infermieri di famiglia, hanno a disposizione, oltre che il numero del proprio medico di famiglia, anche il numero di telefono dell’infermiere di riferimento. Si prevede, come avviene in tutto il territorio aziendale, un’ulteriore azione proattiva proprio da parte dell’infermiere di famiglia sugli assistiti in carico per verificarne lo stato di salute.

"In questo particolare periodo - dal 20 luglio al 31 agosto - a integrazione del rafforzamento previsto, la SdS pisana mette a disposizione il numero telefonico 050-954041 o 050-954103, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13, a cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare situazioni di difficoltà: sarà così possibile orientare la richiesta nell'ambito dei servizi disponibili sul territorio a valenza socio-sanitaria" conclude Laddaga.

"Il primo riferimento - spiega la direttrice della SdS Alta Val di Cecina-Valdera Patrizia Salvadori - è il proprio medico di medicina generale nei giorni feriali e il medico della continuità assistenziale (ex guardia medica) la notte e nei giorni festivi e prefestivi. I medici di famiglia e medici di continuità assistenziale presenti nelle Case della Salute".

Anche per la Valdera e l'Alta Val di Cecina sarà attivo, dal 20 luglio al 31 agosto, un recapito telefonico specifico: 0587- 273626 / 273627, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

ORARIO CASE DELLA SALUTE VALDERA

- Casa della Salute di Pontedera - Via Fleming 1 Pontedera: è presente un medico di medicina generale dalle 9 alle 19 del lunedì al venerdì ed il sabato mattina dalle ore 8 - 10.

- Casa della Salute La Rosa - Via Verdi Terricciola: è presente un medico di medicina generale dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì mentre è presente un medico di continuità assistenziale la notte e dalle 8 alle 20 tutti i sabati e festivi e dalle 10 alle 20 i prefestivi, salvo quando è attivata la sede limitrofa di Ponsacco (di cui viene data comunicazione con un cartello informativo affisso in sede).

ALTA VAL DI CECINA

- Nelle Case della Salute di Volterra e Pomarance dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 è presente personale sanitario (generalmente un infermiere e un medico) che possono far fronte ad eventuali richieste legate agli effetti del caldo.

- Nella Casa della Salute di Pomarance, inoltre, è presente il medico di continuità assistenziale la notte e dalle 8 alle 20 tutti i sabati e festivi e dalle 10 alle 20 i prefestivi.

- Per i Comuni di Volterra e Montecatini VC, il medico di continuità assistenziale è presente la notte dal lunedì al venerdì nel presidio di Ponteginori; nei giorni festivi e prefestivi e la notte di tali giorni il medico di continuità assistenziale si trova a Saline di Volterra nei locali della Misericordia.