A breve l’ufficio postale di Calci, selezionato tra i primi in Italia da Poste Italiane, sarà trasformato in 'Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale' nell’ambito del progetto Polis, inserito nel Piano Complementare Pnrr. Significa che i cittadini di Calci potranno presto rivolgersi all’ufficio postale di via XX Settembre anche per richiedere digitalmente molti servizi fino ad oggi erogati esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, come ad esempio il rinnovo e il rilascio del passaporto, dei documenti di identità e dei certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali.

L’ufficio calcesano sarà dunque interessato da importanti lavori infrastrutturali, volti a trasformare gli spazi e a predisporli per l’installazione di una postazione self-service, per la fruizione di servizi digitali di pubblica utilità, nonché di un Atm di ultima generazione. Per consentire questi lavori, ha reso noto Poste Italiane, l’ufficio postale di via XX Settembre dovrà restare necessariamente chiuso al pubblico da lunedì 18 maggio a martedì 9 luglio 2024.

L'amministrazione comunale, nell’apprendere la notizia, ha espresso apprezzamento e soddisfazione per la scelta operata da Poste di investire nell’ufficio di Calci, che una volta superato il periodo di chiusura si presenterà completamente rinnovato e potenziato, con ulteriori servizi per tutta la comunità. Al contempo, in un recente incontro con i responsabili di Poste, il Sindaco aveva bollato come inaccettabile il lungo periodo trascorso senza Postamat e sollecitato Poste a risolvere in problema con le lavorazioni adesso previste. Da Poste è giunta la rassicurazione che i lavori saranno anche finalizzati alla predisposizione per un Atm Postamat di ultima generazione, installazione che potrà avvenire poi appena la macchina sarà disponibile, senza necessità di chiusure prolungate per attivarlo.

Durante il periodo di chiusura dell’ufficio di Calci, Poste invita l’utenza a rivolgersi all’ufficio postale di Caprona (via Provinciale Vicarese 22, Vicopisano) per il ritiro dei pacchi e della corrispondenza intestata in giacenza e per tutte le operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero per quelle operazioni vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (libretto, conto, ecc.). In previsione del maggior afflusso, al fine di limitare i disagi all’utenza, Poste aumenterà di una unità il personale in servizio all’ufficio postale di Caprona, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Si ricorda che, per raggiungere Caprona, è a disposizione la nuova linea 161 per Navacchio del Trasporto pubblico locale operata da Autolinee Toscane, che la mattina garantisce collegamenti autobus tra Calci e Caprona e ritorno ogni 30 minuti.

Inoltre, come già fatto in occasione della passata chiusura dell’ufficio postale, il Comune di Calci e la Misericordia di Calci hanno previsto un servizio di accompagnamento a Caprona riservato alle persone anziane o disabili impossibilitate a spostarsi in autonomia, che sono solite ritirare la pensione in contanti o hanno operazioni urgenti da sbrigare. Per usufruire del servizio, che per il ritiro della pensione è previsto il 31 maggio e il 1 giugno, e ancora il 1 e il 2 luglio con partenza attorno alle 8.30 e ritorno in base all'afflusso, occorre prenotarsi con sufficiente anticipo telefonando alla Misericordia al numero 050.938400.

Per tutti i servizi generici offerti da Poste Italiane sarà comunque possibile rivolgersi a qualsiasi ufficio postale. I più vicini e dotati di Atm Postamat sono quelli di Navacchio, nel Comune di Cascina, e di Mezzana, nel Comune di San Giuliano Terme. Salvo imprevisti, l’ufficio postale di Calci riaprirà al pubblico mercoledì 10 luglio 2024.