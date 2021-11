Mobilità sostenibile: potenziato Ciclopi con 50 nuove biciclette

Sono in servizio da stamani, martedì 2 novembre, le nuove 50 biciclette gialle che vanno a rinnovare il parco mezzi a disposizione di Ciclopi, il servizio di bike-sharing attivo in tutta la città di Pisa. Senza camera d’aria, quindi quasi impossibili da forare, molto più robuste e leggere, dotate di un cambio e di una dinamo anti-vandalismo, oltre a cestini capienti e funzionali.

"Abbiamo deciso - dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli - di rigenerare e potenziare la flotta di mezzi a disposizione del bike-sharing cittadino, con 50 biciclette riconoscibili per il colore giallo che le contraddistingue, più robuste, funzionali e dotate di accessori anti-vandalismo. Tra gli investimenti della nostra amministrazione per potenziare la mobilità sostenibile a Pisa, abbiamo ritenuto necessario ampliare il raggio d’azione coperto dal servizio, aumentando il numero di stazioni in città e allargandolo alle periferie, e intervenire con nuovi acquisti di mezzi per garantire un servizio sempre più efficiente e affidabile, anche alla luce dei dati che continuano a registrare un ampio utilizzo di Ciclopi in città".

"Il riscontro ottenuto dal servizio di sharing, considerato anche il periodo di pandemia che ha visto meno afflusso di turisti nella nostra città - commenta l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - è stato molto positivo. Per questo da oggi abbiamo deciso di rinfrescare il parco-bici: le 50 biciclette andranno da una parte a sostituire le 10-12 biciclette che abbiamo ritirato perché troppo vecchie, dall’altra ad aumentare la disponibilità di bici in città. Pensato per gli spostamenti brevi, il bike sharing oggi rappresenta la forma di spostamento urbano più conveniente, sia in termini di tempo, sia in termini economici che ambientali. Continuiamo a mantenere alta l’attenzione per la mobilita sostenibile e alternativa: da una parte implementiamo il servizio tradizionale di bike-sharing, dall’altra, dal 2022, potenzieremo ulteriormente il settore con una ulteriore flotta di bici elettriche".

Sono attualmente 39 le stazioni dove poter prendere a noleggio una bici: è possibile abbonarsi al servizio e poi prelevare una bicicletta in una delle stazioni presenti in città (tra cui aeroporto, stazione, ospedale, centro storico e periferie) e depositarla in una qualsiasi, purché con posti liberi.