Casciana Terme Lari, realizzato da Acque un nuovo pozzo a Lavaiano

Favorire una maggiore efficienza in termini di approvvigionamento idrico alla vicina centrale di potabilizzazione e garantire un ammodernamento complessivo dell’intero campo pozzi, con un ulteriore miglioramento dell’acqua erogata. Sono questi i principali obiettivi raggiunti da Acque con la costruzione del nuovo pozzo nel comune di Casciana Terme Lari, nei pressi del 'Campo pozzi Lavaiano'.

Il progetto - reso possibile grazie a un investimento di circa 300mila euro - è nato con lo scopo di incrementare la risorsa idrica disponibile a servizio della centrale di Lavaiano. Oltre alla costruzione del nuovo pozzo, sono state realizzate le opere elettriche per il corretto funzionamento dell’impianto e la relativa condotta che lo collega alla centrale idrica e quindi all’acquedotto. Il pozzo - profondo circa 65 metri - va a integrare un sistema costituito da 6 opere di captazione già attive. Il punto di perforazione è stato scelto in base alle caratteristiche dell’area e in funzione dell’adeguata distanza per ottenere un buon incremento della risorsa a disposizione presso la centrale di Lavaiano.

Prima di essere immessa in rete, infatti, l’acqua prelevata nel 'Campo pozzi Lavaiano' passa dalla centrale di potabilizzazione. Qui viene ridotta la presenza del ferro e manganese - elementi presenti nell’acqua della falda per la naturale solubilizzazione di sali contenuti nelle rocce e nei minerali del sottosuolo - e la risorsa idrica è poi diretta alle vasche di adduzione. Infine, l’acqua viene spinta ai depositi e ai serbatoi allacciati alla rete, entrando così a tutti gli effetti nel percorso dell’acquedotto. Dopo i collaudi e le prove idrauliche utili a determinarne la portata ottimale, il nuovo pozzo è ora disponibile per l’utilizzo, e rappresenta da adesso in poi un ulteriore strumento per far fronte al rischio di eventuali periodi di siccità nell’area di Casciana Terme Lari e dintorni.