Un pranzo per i meno fortunati, in oltre 150 a tavola: è 'Natale per Tutti'

Un pranzo di solidarietà cucinato per alcune persone meno fortunate che vivono a Pisa e che non possono permettersi un pasto caldo tutti i giorni. Si chiama 'Natale per Tutti' l'iniziativa solidale organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa insieme a Caritas e con il patrocinio del Comune di Pisa, e con il contributo di GrosMarket, Glou Glou. Panificio Borrelli e Pastificio Pasta dè Miracoli, che in vista delle festività natalizie ha permesso a oltre 150 persone di sedersi a tavola nel salone della Borsa Merci della sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, allestito per l'occasione come un ristorante e allietato dai canti natalizi della Max Fabbri Band.

I ristoratori dei ristoranti L'Artilafo, La Pergoletta, Osteria In Domo e Osteria Sottosella del direttivo di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, hanno preparato un menù degno di un pranzo di Natale, con tanto di primo, secondo, dolce, frutta e lunch box da asporto. Autorità e rappresentanti delle istituzioni hanno eccezionalmente indossato il grembiule realizzato per l'iniziativa per servire ai tavoli e dare il loro contributo a 'Natale per Tutti'.

"Una grande soddisfazione aver raddoppiato l'appuntamento anche a Natale dopo quello organizzato a Pasqua", afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. "Un'evento che fa bene al cuore perché ci permette di aiutare persone meno fortunate a cui dobbiamo prestare attenzione, grazie alla straordinaria disponibilità e alla generosità dei ristoratori".

"Una bellissima iniziativa", i complimenti del sindaco di Pisa Michele Conti "e anche un modo per stare vicino alle persone in difficoltà. Grazie a Confcommercio per l'organizzazione di un'iniziativa che auspichiamo si possa ripetere più volte all'anno".

La presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia sottolinea: "L'impegno di Confcommercio nel sociale che nasce con l'intento di dare una mano ai meno fortunati, con spirito solidale e rispetto della dignità di tutti". Massimo Rutinelli, ristoratore e presidente del Centro storico Confcommercio Pisa: "La soddisfazione di collaborare con i colleghi ristoratori per organizzare questo evento in favore di chi ha più bisogno".

A servire i primi piatti il sindaco di Pisa Michele Conti e il vicesindaco Raffaele Latrofa, seguiti dai numerosi volontari: il presidente e il direttore di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, gli onorevoli Ylenia Zambito e Andrea Barabotti, l'assessore all'istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini, i consiglieri regionali Elena Meini e Diego Petrucci, il presidente dell'Ente Parco San Rossore Lorenzo Bani, gli assessori del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, Paolo Pesciatini, Riccardo Buscemi e Gabriella Porcaro, l'assessore al turismo del Comune di Volterra Viola Luti, oltre ai membri di giunta e consiglio direttivo di Confcommercio Pisa.