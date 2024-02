Un pranzo per esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti delle persone senza fissa dimora. E’ quello che si è svolto sabato 17 febbraio al centro SMS, sul viale delle Piagge. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Pisa ed è stata organizzata dall'associazione Le Piagge Convivio in collaborazione con l'Associazione-Radio il Falco-club Pisa, il gruppo donatori di sangue 'E.Cuciniliello' e la Caritas diocesana di Pisa. All’appuntamento ha preso parte anche l’assessore al sociale, Giovanna Bonanno.

"L’iniziativa - dichiara l’assessore al sociale Giovanna Bonanno - vuole esprimere, attraverso un momento di convivialità, un segno di vicinanza e di solidarietà a tutti gli uomini e donne che nella nostra città vivono in condizioni di grave disagio e vulnerabilità. Siamo infatti coscienti che chi vive senza una casa sente acuirsi sempre più il senso di solitudine e di emarginazione ed iniziative del genere possono rappresentare un’opportunità per riaffacciarsi al significato vitale delle relazioni senza tralasciare le tante azioni ed interventi che abbiamo messo in atto per garantire assistenza, servizi e aiuti".

L’appuntamento sarà ripetuto il prossmo 16 marzo. "Un grazie all'assessore Bonanno - dichiara il presidente dell’associazione Le Piagge Convivio, Antonio Schena - che ha sostenuto e preso parte all'iniziativa alla quale hanno partecipato numerose persone. Un ringraziamento particolare va ai volontari che hanno offerto il loro servizio con il sorriso e calore umano".