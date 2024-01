Putignano: un pranzo sociale per promuovere e sostenere il progetto Pedibus

Domenica 21 gennaio alle ore 13, Legambiente Pisa e il circolo Arci di Putignano organizzano un pranzo sociale e collettivo. Per il secondo anno di fila, l'associazione ambientalista sta portando avanti il progetto Pedibus per l'I.C 'Gamerra', attivato durante lo scorso anno scolastico con i fondi del progetto nazionale 'Lavori in corso - adottiamo la città'.

Il Pedibus prevede l'accompagnamento di bimbi e bimbe della scuola primaria 'Moretti', camminando lungo i percorsi prestabiliti e dotati di orari e fermate, proprio come un bus fino ad arrivare a scuola. "Da quest'anno scolastico questa azione per poter andare avanti ha bisogno della solidarietà di tutta la comunità, per proseguire in autofinanziamento" comunica Legambiente Pisa.

"Far sì che bimbi e bimbe possano arrivare a scuola a piedi è una piccola, grande rivoluzione: permette loro di orientarsi nel quartiere sin dalla giovane età, di stringere nuove amicizie e di muoversi di prima mattina, monitorati da persone adulte di fiducia. Permette inoltre di eliminare l'odioso traffico automobilistico davanti scuola, così nocivo per i nostri polmoni e per la nostra salute".

"Esserci vuol dire tantissimo - conclude Legambiente Pisa - Per maggiori informazioni sul pranzo e prenotazioni scrivere al numero 333 3760743. Se sei un genitore della scuola primaria Moretti e sei interessato al Pedibus scrivi a linc.pisa@gmail.com o scarica la scheda d'iscrizione a questo link https://icgamerra.edu.it/servizi/177-pedibus, inviala allo stesso indirizzo, oppure consegnala alle insegnanti o alle custodi della scuola primaria".