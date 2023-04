Solidarietà con 'Il Cuore a tavola': oltre 100 persone servite con l'iniziativa di Confcommercio

Un pranzo di solidarietà cucinato per alcune persone meno fortunate che vivono a Pisa e che non possono permettersi un pasto caldo tutti i giorni. Si chiama 'Il Cuore a Tavola' l'iniziativa solidale organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa insieme a Caritas e con il patrocinio del Comune di Pisa, in collaborazione con Sib, GrosMarket. Glou Glou e Panificio Borelli che in vista della Pasqua ha permesso a 100 persone meno fortunate di sedersi a tavola nel salone della Borsa Merci della sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, allestito per l'occasione come un ristorante.

I ristoratori del direttivo di ConfRistoranti Confcommercio Pisa hanno preparato un vero e proprio menù di Pasqua, dall'antipasto fino al dolce, frutta compresa e con tanto di lunch box da asporto. Autorità e rappresentanti delle istituzioni hanno indossato eccezionalmente il gembiule per servire ai tavoli e dare il loro contributo all'iniziativa.

"Un'idea nata qualche anno fa che riproniamo per la prima volta dopo la fine della pandemia" afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Mestri Accesi. " 'Il Cuore a Tavola' vede protagonisti i nostri ristoratori e una vera guida nella Caritas Diocesana diretta da Don Emanuele Morelli, in favore delle persone meno fortunate di noi a cui abbiamo dedicato questo pranzo. Da una parte siamo felici di aver visto 100 persone a tavola, dall'altra purtroppo significa che ci sono tante difficoltà, impareremo sicuramente tantissimo da questo momento".

A servire il primo piatto il sindaco di Pisa Michele Conti: un antipasto a base di sformatino di patate con crema di fagioli. Il pranzo è proseguito con lasagne, sovraccosce di pollo con contorno di verdure e la tradizionale colomba pasquale come dolce. Tanti i volontari a servire ai tavoli, il presidente e il direttore di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa Veronica Poli, il presidente dell'Ente Parco San Rossore Lorenzo Bani, le consigliere della Provincia di Pisa Maria Scognamiglio e Cristina Bibolotti, il presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano Vincenzo Zarone, oltre ai membri di giunta e consiglio direttivo di Confcommercio Pisa.