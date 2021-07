Il Prefetto di Pisa Castaldo in visita a Bientina

Nell'ambito del programma di visite presso i Comuni della Provincia, il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo ha fatto tappa a Bientina. Ad accoglierlo il sindaco Dario Carmassi, i membri della giunta comunale, il Maresciallo dei Carabinieri della stazione locale Marco Monti e il Comandante della Polizia Municipale Andrea Trovarelli.

Inizialmente il Prefetto si è recato presso il Palazzo Comunale, dove ha incontrato il Segretario comunale Alfredo Priolo e visitato i vari uffici. Il Sindaco e il Prefetto hanno poi intrattenuto un colloquio informale sulle dinamiche territoriali, passeggiando nel centro del paese sino al parco della Villa Comunale Pacini Battaglia. Da qui, anche per il limitato tempo a disposizione, insieme alla giunta hanno fatto visita alla Yacht Line, importante realtà del territorio di respiro internazionale specializzata nell'arredamento di barche di lusso.

Il prefetto Castaldo ha ringraziato il Sindaco e la comunità di Bientina per la cordiale accoglienza. "La visita - ha dichiarato il Prefetto - rappresenta un significativo ed importante momento di condivisione, finalizzato a rafforzare la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo. Assicuro il costante e pieno impegno, in sinergia con le altre istituzioni ed enti, per implementare forme di collaborazione volte ad assicurare il sostegno alle attività economiche, sociali e culturali. Ai rappresentanti dell’azienda Yacht Line e ai lavoratori manifesto il mio più vivo apprezzamento per i livelli di eccellenza raggiunti e per l’elevata qualità dei loro prodotti, che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del territorio".

"La visita del Prefetto a Bientina - dice il Sindaco Dario Carmassi - significa certamente l'incontro tra lo Stato Centrale e gli enti locali, in un'ottica collaborativa, in un momento in cui questa collaborazione è stata resa ancora più necessaria dalla crisi pandemica. Ma significa anche l'incontro tra persone, esperienze, storie. E' stato un vero piacere poter dialogare con il Dottor Castaldo, presentando la realtà che amministro assieme alla Giunta che ho voluto con me durante tutta la visita. Ed è stato un piacere anche fargli conoscere una delle molte realtà imprenditoriale di un territorio veramente ricco di risorse e creatività. Spero e credo che nel volgere di poche ore sia emersa con chiarezza l'unicità di Bientina e della sua comunità".