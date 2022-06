Prelievi a Cisanello e Santa Chiara: scatta l'organizzazione estiva

Si ricorda che dal 20 giugno fino al 15 settembre entra in vigore l’organizzazione estiva dei Centri prelievi che prevede, per quello di Cisanello (Edificio 1E), l’accesso solo su prenotazione tramite piattaforma Bcure dal lunedì al sabato. Al Centro prelievi Santa Chiara, invece, funziona l’operatività mista: si accettano gli utenti prenotati (dal lunedì al sabato) e gli utenti in accesso diretto ma, in tal caso, solo dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 7.15-9. Prenotare comunque conviene sempre, perché si riducono significativamente le attese per il prelievo.

Il referto si può visualizzare sulla App Bcure, con le credenziali richieste in fase di accettazione o utilizzando lo Spid. Inoltre spesso è possibile trovare posti disponibili anche 24 ore prima, in caso di qualche disdetta. L’accesso diretto resta per una fascia di popolazione non abituata all’operabilità online, ma l’orientamento è quello di potenziare sempre di più la prenotazione digitale che, in base alle ultime rilevazioni, è aumentata notevolmente. L’accesso senza prenotazione, infine, rimane sempre possibile per gli utenti con impegnativa riportante la Classe U (Urgente).