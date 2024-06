Prelievi di sangue, con l'estate cambiano gli orari

Come avviene ogni anno nel periodo estivo da questo mese di giugno, fino alla fine del mese di agosto, anche nell’ambito della Zona Pisana cambiano alcuni orari dei prelievi di sangue. Questi, dunque, giorni e orari in cui vengono garantiti i prelievi dalla seconda parte del mese di giugno fino al 31 agosto 2024 nei presidi distrettuali di Pisa Ovest:

- Vecchiano: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9 con sistema di prenotazione 'Zero code'; sabato dalle ore 7.30 alle 9 con accesso libero;

- San Giuliano Terme: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 7.30 alle 9 con sistema di prenotazione 'Zero code'.

Ecco anche giorni e orari in cui vengono assicurati i prelievi nei mesi di luglio e agosto 2024 nei presidi distrettuali di Pisa Est:

- Cascina: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 9 con prenotazione 'Zero code';

- Calci: tutti i mercoledì dalle ore 7.30 alle 9 con prenotazione 'Zero code';

- Vicopisano: tutti i martedì dalle ore 7.30 alle 9 con prenotazione 'Zero code';

- Fauglia: tutti i giovedì dalle ore 7.30 alle 9 con prenotazione 'Zero code';

- Lorenzana: tutti i mercoledì dalle ore 7.30 alle 9 con prenotazione 'Zero code'.

Nei presidi distrettuali di Pisa città - Cep, Marina di Pisa e San Marco - l'offerta dei punti prelievo rimane invariata anche nel periodo estivo.

Preliavi agli ospedali di Cisanello e Santa Chiara

Da lunedì 24 giugno cambiano gli orari di accesso ai centri prelievi di Cisanello e Santa Chiara per chi, senza avere prenotato, vuole effettuare un prelievo di sangue o consegnare campioni biologici.

A Cisanello, edificio 2B, si potrà accedere, da lunedì a venerdì, dalle 7.30. Saranno effettuati 30 prelievi e accettati 20 campioni biologici.

Al Santa Chiara, edificio 34, si potrà accedere, da lunedì a venerdì, dalle 7.30. Saranno effettuate 25 prestazioni in totale (tra prelievi e consegne).

Non ci sono variazioni per il ritiro referti che continueranno con il consueto orario:

Cisanello, edificio 2B, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13; sabato e prefestivi, edificio 1E, dalle 11 alle 12.

Santa Chiara, edificio 34, da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13; sabato e prefestivi dalle 11 alle 12.

L'Azienda ospedaliero-universitaria pisana consiglia di prenotare i prelievi su Zerocode (https://zerocode.sanita. toscana.it), il sistema di prenotazione online della Regione Toscana e di consultare i referti tramite fascicolo sanitario elettronico (accessibile dopo avere attivato la propria carta sanitaria). Le informazioni sugli orari di apertura dei servizi dei centri prelievi sono consultabili sul sito web aziendale (questo il percorso: home > attività ambulatoriale e centri prelievi > centri prelievi).