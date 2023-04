Volterra: dal 17 aprile nuova organizzazione dei prelievi del sangue

Partirà il 17 aprile la nuova organizzazione dei punti prelievo di Volterra, dopo la sperimentazione, partita in ottobre, del nuovo sistema di prenotazione on line 'ZEROCODE'.

Innanzitutto è stato previsto un incremento dei posti prenotabili on line. Ciò permetterà di snellire i tempi di attesa in occasione del prelievo in modo da consentire ad ogni cittadino di scegliere la data e l’ora per il proprio prelievo, direttamente dal computer di casa o dal proprio smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo prenota.sanita.toscana.it o zerocode.sanita.toscana.it, o tramite l’APP Toscana Salute.

Dal 17 aprile, in tutti i giorni della settimana (dal lunedì al sabato), per effettuare il prelievo ematico sarà obbligatoria la prenotazione sul sistema ZEROCODE.

Per coloro che sono impossibilitati a prenotare tramite il nuovo sistema, il lunedì e il venerdì, oltre ai posti prenotabili su ZEROCODE, saranno disponibili alcuni posti ad accesso diretto, dalle ore 9.00 alle ore 10.30.

Si ricorda che per prenotare attraverso il sistema ZEROCODE è necessario che il medico prescriva gli esami su ricetta dematerializzata (la cosiddetta 'ricetta bianca').

Per coloro che necessitano di un aiuto per la prenotazione on line, restano attivi i servizi di supporto al cittadino.

- numero telefonico 0587 273048 attivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;

- lo sportello della Bottega della Salute di Volterra in via Roma n°6, aperto il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 ed il mercoledì e il venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

Per informazioni o appuntamenti fuori orario, è possibile contattare la Bottega della Salute di Volterra al numero 333 6114863, anche tramite WhatsApp (numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

Per la consegna dei campioni biologici l’accesso è senza appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 10.30.

Si ricorda che alcuni esami specialistici di secondo livello o di approfondimento diagnostico vengono garantiti esclusivamente in alcuni punti prelievo regionali. Per tali casi si consiglia sempre un confronto con il proprio medico prescrittore di riferimento.

Inoltre, si fa presente che gli esami del sangue relativi a Acido lattico - CDT Transferrina desialata (richieste per fini medico legali ), possono essere eseguiti solo nel centro prelievi dell’ospedale Lotti di Pontedera: tali esami non possono essere prenotati su Zerocode, ma devono essere prenotati tramite gli sportelli CUP.

E’ possibile prenderne visione della nuova organizzazione dei punti prelievo della zona Alta Val di Cecina Valdera andando sul sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest all’indirizzo https://www.uslnordovest. toscana.it/come-fare-per/9348- prenotazione-prelievi-zerocode .