Premi Feltrinelli: tra i vincitori due studiosi Normalisti

A Salvatore Carannante - allievo del corso ordinario della Scuola Normale, nella quale si è anche perfezionato in Storia della filosofia moderna e contemporanea nel 2016 - è stato assegnato il Premio Feltrinelli Giovani per il settore “Scienze filosofiche”. Il premio ammonta a 50.000 euro.

I prestigiosi Premi Antonio Feltrinelli sono assegnati dall’Accademia Nazionale dei Lincei grazie al fondo Antonio Feltrinelli, un patrimonio autonomo e inalienabile, gestito dall'Accademia Nazionale dei Lincei al fine di conferire premi nazionali e internazionali a persone che si siano rese illustri nelle scienze e nelle arti. Nel 2020 sono stati indirizzati agli studiosi di “Scienze morali e storiche”. I quattro Premi “Antonio Feltrinelli Giovani”, riservati a cittadini italiani che non abbiano superato il 40° anno di età alla data del 31 ottobre 2019, sono stati assegnati anche i settori Filologia e Linguistica, Storia e cultura della musica Storia e geografia.

Carannante, che è stato anche borsista post doc presso l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, a Firenze, ed è attualmente assegnista di ricerca presso l'Università di Pisa, ha partecipato come relatore a vari convegni nazionali e internazionali. I suoi interessi di studio riguardano la filosofia moderna e in particolare l’opera e il pensiero di Giordano Bruno. Sul filosofo di Nola ha scritto tre monografie - Giordano e la caccia divina (2013), Giordano Bruno e la filosofia moderna. Linguaggio e metafisica (2016), Unigenita natura. Dio e universo in Giordano Bruno (2018). A Hegel interprete di Machiavelli è invece dedicata la sua quarta monografia, Un Teseo per la nuova Germania. Hegel e Il Principe (2018). Carannante è anche autore di vari articoli su riviste, contributi in volume e numerose voci enciclopediche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i premiati di quest’anno anche il professore emerito della Scuola Normale Gian Biagio Conte, per la sezione Filologia e Linguistica. Tra i più insigni latinisti a livello internazionale, Conte ha insegnato Letteratura latina prima a Siena poi a Pisa (Università poi Scuola Normale Superiore) e anche, per lunghi periodi, a Oxford, Cambridge, Princeton, Berkeley, Stanford. È Corresponding Fellow della British Academy e Socio Ordinario dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova.