Premiati a Vercelli tre violoncellisti dell’Accademia di musica Stefano Strata

Tre allievi dell'Accademia di Musica Stefano Strata sono stati recentemente invitati alla Scuola comunale di musica F. A. Vallotti di Vercelli in un concerto organizzato dalla prestigiosa istituzione inglese ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) che certifica le competenze musicali in tutto il mondo. Al concerto hanno partecipato solo gli allievi delle Scuole di Musica che hanno superato la sessione di esami ABRSM dello scorso maggio con le valutazioni più alte. I tre premiati per l'Accademia Strata, tutti allievi della classe di violoncello della prof.ssa Eleanor Young, sono Federico Fiorentini, Alice Malfatti e Giulia Bernardini. La loro esibizione, con l’accompagnamento pianistico della prof.ssa Laure Pinsmail, è stata molto apprezzata dal pubblico e dal rappresentante dell’ABRSM Martin Biggs. Ottima l'organizzazione dell'evento, a conferma della produttiva collaborazione tra l'Accademia Strata e l'ente inglese ABRSM, collaborazione che continuerà, per tutti gli strumenti, nella prossima sessione di esami della primavera 2023. L'Accademia è orgogliosa dei risultati raggiunti dai tre vincitori e ringrazia la prof.ssa Eleanor Young per la professionalità e la dedizione mostrate nel suo lavoro.