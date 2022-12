Pisa nella top 10 dei bar nazionali: premiati Jeffer Coktails&Friends e Caffetteria Cavalieri

Per il secondo anno consecutivo Pisa è presente nella top 10 dei Barawards, la kermesse nazionale che riunisce a Milano i maggiori esponenti dell'ospitalità made in Italy, per la prima volta con due locali in due distinte classifiche: il Jeffer Cocktails&Friends di Lungarno Mediceo per la categoria bartender e la Caffetteria Cavalieri Specialty Coffee di via Corsica per quella delle migliori caffetterie.

Jeffer Cocktails&Friends replica il successo dello scorso anno che lo ha visto riconosciuto come uno dei 10 migliori nuovi cocktail bar d’italia. Quest’anno il locale inaugurato nel maggio 2021 da Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli festeggia l'ingresso di Giacomo Colantuono nella classifica dei migliori 10 bartender d’italia. Un successo che arriva dopo la vittoria di Colantuono nella competition Tio Pepe 2022 che lo ha portato ad affermarsi in tutta la penisola con il suo Cien por Sherry, cocktail a base di Tio Pepe Sherry e sedano. Pisa si ritaglia un posto di prestigio nel panorama nazionale anche grazie alla Caffetteria Cavaliery Specialty Coffee, premiata con il terzo posto nella categoria 'Bar Caffetteria dell'anno'.

Ai due locali i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "A certi risultati si arriva solamente attraverso la dedizione al lavoro, unita a professionalità, competenza e una minuziosa attenzione alla qualità dei prodotti e dell'offerta. Siamo felici per il prestigioso riconoscimento che vede di nuovo protagonisti giovani imprenditori che hanno scelto di investire a Pisa e che grazie ai traguardi raggiunti contribuiscono a promuovere la città nel panorama nazionale del food&beverage italiano".