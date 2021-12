Celebrazioni per il 40° anno di attività dell'agenzia L'Affare a Capannoli

Tutto è cominciato nel 1981, da un ufficio lungo la via Volterrana a Capannoli diventato nel giro di poco tempo un punto di riferimento per la compravendita e affitti di immobili e aziende nell'intera provincia di Pisa. Oggi l'agenzia immobiliare L'Affare di Capannoli festeggia i 40 anni di attività. Un bellissimo traguardo celebrato con la consegna di una targa da parte del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli a Pierluigi Bernardeschi, titolare dell'agenzia immobiliare L'Affare ed ex presidente della Fimaa Confcommercio Pisa. "Consegniamo con immenso piacere questo riconoscimento a una colonna portante della Fimaa Confcommercio Pisa” afferma Pieragnoli. “Per tanti anni Bernardeschi ha affrontato con impegno e competenza le sfide che la categoria è stata chiamata ad affrontare, senza mai far mancare il suo supporto ai professionisti del settore immobiliare. La passione con cui ha portato avanti la sua attività per 40 anni, oggi affiancato dai figli, dimostra tutto il suo valore umano e professionale".

"Abbiamo aperto al numero 64 di via Volterrana e l'inizio dell'attività fu piuttosto difficile, essendo la prima agenzia aperta nell'Alta Valdera" racconta emozionato Bernardeschi. "Lentamente però ci siamo sviluppati affermandoci sul territorio e specialmente a Capannoli e nei comuni vicini, dove abbiamo sempre cercato di dare un servizio adeguato a chi cercava casa. Nel 2000 abbiamo poi brevettato e sviluppato il marchio Agenzia L'Affare, formando un piccolo franchising e aumentando la diffusione sul territorio, e nonostante la grande crisi che ha coinvolto il settore dal 2009 al 2019 ci siamo sempre messi a disposizione dei clienti con onestà e professionalità".

Un'attività diventata col tempo a conduzione familiare. "Oggi gestisco l'agenzia insieme ai miei figli Silvia e Gianluca, e vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri clienti che ci hanno scelto in questi 40 anni". All'Agenzia Immobiliare L'Affare arrivano gli auguri dell'attuale presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni, oltre a quelli di Luca Bassi, del direttivo Fimaa Confcommercio Pisa, Donatella Fontanelli, responsabile Fimaa Confcommercio Pisa e Silvia Rocchi, presidente del Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro, presenti alla consegna della targa.