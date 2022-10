Il presidente Mattarella premia gli 'Alfieri del lavoro': ci sono anche due normalisti

Ci sono anche due neo-normalisti tra i 25 'Alfieri del lavoro' premiati martedì 11 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia che si svolge annualmente. Si tratta del diciannovenne Giacomo Calogero, di Taurisano in provincia di Lecce, e di Luigi Foreste, diciottenne di Procida (Napoli) che hanno vinto due posti dei 32 messi messi a concorso questa estate per il corso ordinario della Classe di Scienze, anno accademico 2022/2023, negli ambiti disciplinari rispettivamente di Fisica e di Chimica e Geologia.

Calogero ha frequentato il Linceo Scientifico 'Banzi' di Lecce mentre Foreste l'Istituto Tecnico Nautico 'F. Caracciolo - G. Da Procida'. Molte le competizioni nazionali e internazionali di discipline scientifiche cui hanno partecipato e ottenuti successi i due nuovi allievi normalisti: le olimpiadi europee di Fisica per Calogero, in cui ha conquistato la medaglia d’argento e le Olimpiadi nazionali di chimica per Foreste, in cui ha raggiunto il primo posto.



I 25 'Alfieri del lavoro' sono tra i migliori studenti d'Italia e vengono premiati ogni anno insieme ai venticinque neo Cavalieri del Lavoro. Sono arrivati da tutta Italia e sono stati selezionati dalla Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro tra 3.378 candidati. La loro media scolastica oscilla tra il 9 e il 10 e alla maturità hanno tutti ricevuto la lode.