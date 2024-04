Scherma: atleti pisani premiati in Sala delle Baleari

Cerimonia di premiazione stamani a Palazzo Gambacorti per alcuni schermitori e schermitrici pisani che recentemente hanno dato lustro alla città conquistando importanti risultati ai Campionati Europei Under 20 di Napoli e ai Campionati del Mondo Under 20 di Riyad. Ad accogliere gli atleti e i rispettivi staff tecnici in Sala delle Baleari e a consegnare loro un riconoscimento è stato l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa. Tutti gli atleti appartengono all’U.S. Pisascherma A.S.D. e Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

Ecco i nomi degli atleti premiati dall’amministrazione comunale:

- Matteo Iacomoni: campione europeo individuale e a squadre, categoria Giovani;

- Mattia Conticini: vice campione europeo e bronzo a squadre categoria Cadetti;

- Matteo Betti: argento a squadre e bronzo individuale Europei Para Olimpici;

- Irene Bertini: argento individuale e oro a squadre campionati del mondo U20 di scherma;

- Vittoria Pinna: bronzo individuale e oro a squadre campionati del mondo U20 di scherma.

"Questi risultati di eccellenza - dichiara l’assessore allo Sport Frida Scarpa - dimostrano come in città esistano due realtà dove praticare la scherma ad altissimo livello, cosa che molti altri territori ci invidiano e che deve essere di stimolo per i più piccoli ad intraprendere uno sport così ricco di valori, disciplina e formativo anche dal punto di vista mentale”.