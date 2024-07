Calcinaia: il Consiglio comunale premia le due canottiere protagoniste alle Universiadi

Giorgia Borriello e Benedetta De Martino (quest’ultima sotto le sembianze di coach Stefano Tognarelli), due giovani atlete della Canottieri Cavallini Calcinaia sono state premiate lo scorso martedì 16 luglio in Consiglio comunale per l'argento conquistato a Rotterdam nell’ambito dei World University Rowing Championship FISU, le ex Universiadi.

A consegnare le targhe di riconoscimento a Giorgia e, appunto, a coach Stefano Tognarelli, in vece di Benedetta De Martino che purtroppo non è potuta essere presente, è stato proprio il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi.

"Ci pareva doveroso celebrare nell’assemblea consiliare Giorgia e Benedetta - ha spiegato il primo cittadino - le due giovani atlete della Canottieri Cavallini che nei giorni scorsi hanno ottenuto eclatante secondo posto nella specialità dell’8 con femminile alle gare mondiali universitarie nella disciplina del canottaggio tenendo alto il nome del nostro Comune. Insieme all’assessore allo sport, Giulio Doveri abbiamo pensato quindi di offrire, a dispetto della grande impresa compiuta, un piccolo riconoscimento con i complimenti dell’intero Consiglio che vanno naturalmente anche alla società Canottieri Cavallini e a tutto il suo meraviglioso staff".

Tra qualche settimana Giorgia Borriello tornerà negli States a studiare, spostandosi dall’Ohio al Tennesse, mentre Benedetta continuerà i suoi studi all’Università di Firenze e inizierà la sua collaborazione come allenatrice giovanile (avendo da poco conseguito il brevetto di allenatore di 1° livello) proprio con la società remiera che opera nel nostro Comune e che vanta tecnici di acclarata bravura cresciuti all'ombra di Stefano Tognarelli.