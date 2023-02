Montopoli Valdarno: i centisti ricevuti in Comune

Sono stati ricevuti in Comune i ragazzi e le ragazze di Montopoli Valdarno che durante lo scorso anno scolastico si sono diplomati con il massimo dei voti. Un momento per fermarsi a riconoscere l'impegno e la determinazione di chi ha concluso le scuole superiori con la votazione di 100. "Tra i banchi si apprende a stare insieme agli altri nel rispetto che impone la società - ha detto il sindaco Giovanni Capecchi - ad accettare i primi fallimenti e a capire che niente ci viene regalato. Il mio consiglio è di seguire i vostri sogni, perché con la forza di volontà e l'impegno si può scalare ogni montagna. Non rinunciate a qualcosa soltanto perché è faticosa la strada per arrivarci, allenatevi per raggiungere il traguardo".

Alla cerimonia era presente l'assessore regionale all'Istruzione Alessandra Nardini che ha ricordato quanto sia importante coltivare e riconoscere il talento, negli anni della scuola oppure successivamente nelle scelte di vita lavorative e quotidiane.

Questi i nomi dei centisti: Davide Bonfanti, Alessia Carrara, Virginia Crecchi, Letizia Filippeschi, Chiara Gronchi, Marta Manzi e Silvia Vanni.

La cerimonia si è conclusa con una breve presentazione ai ragazzi di due iniziative dedicate proprio alle nuove generazioni: le possibilità del servizio civile universale e la nascita della consulta dei giovani nel Comune di Montopoli. Quest'ultima un'occasione per essere parte attiva della comunità potendo incidere direttamente sulle scelte dell'amministrazione.