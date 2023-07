'Sogno Valdera': tutti i premiati del concorso fotografico

Nella sala consiliare del Comune di Pontedera la premiazione del concorso fotografico 'Sogno Valdera' riservato ai giovani tra i 14 e i 25 anni invitati ad illustrare luoghi, opere, iniziative significative dei centri urbani e del territorio della Valdera. Il concorso è stato organizzato dal Nucleo ACLI 'Giovanni Gronchi' APS di Pontedera, in collaborazione con l'amministrazione comunale, che lo ha finanziato nell'ambito del progetto 'Educare in Comune', e con il contributo della Banca Popolare di Lajatico.

La consegna dei premi è stata fatta dall'assessore Francesco Mori, presidente della giuria, alla presenza di Dario Tuccinardi, presidente nazionale di ACLI Arte e Spettacolo (la struttura che all'interno di ACLI promuove le attività culturali e a cui il nucleo Gronchi è affiliato) e di Andrea Valente, presidente provinciale delle ACLI di Pisa.

Durante la cerimonia è stata ricordata la figura di Marco Papiani, ex assessore e persona impegnatissima del mondo politico, associativo e culturale cittadino, precocemente scomparso meno di due anni fa, a cui le ACLI di Pontedera hanno voluto dedicare il concorso. Erano presenti i figli Francesco e Ilaria. L'assessore Mori ha annunciato la prossima pubblicazione di un libro su Papiani a cura di Michele Quirici e della Fondazione Pontedera per la Cultura.

I premi sono andati al quindicenne Giulio Lamanna, insieme ad Alberto Cavallini, Brando Delaiti, Alessandra Del Corso, Giada Taviani e Manuel Zito, che hanno ricevuto un buono spesa di 50 euro; a Martina Bracali, Asia Perone, Emma Pierini e Joil Sbrana, a cui sono stati assegnati buoni spesa di 100 euro. Vincitore assoluto del primo premio e del monopattino elettrico Adam Moussif, studente pontederese, con la foto 'Il ponte dell'Era' e la motivazione: "La qualità fotografica dell’immagine risulta apprezzabile, come tecnicamente curata è l’inquadratura del soggetto riprodotto, che rispetta geometrie ben definite e scandite. La scelta del momento dello scatto, anche dal punto di vista delle condizioni ambientali, esalta l’architettura della struttura, le cui linee ricurve accompagnano lo sguardo dell’osservatore verso l’indeterminatezza e lo sfumato dei piani di fondo. Dalla fotografia nel suo complesso sembra trasparire un’atmosfera ovattata, che evoca un senso di sospensione e nel contempo di attesa, particolarmente suggestivo".

Il bando prevedeva un premio per la scuola, l'istituzione e l'associazione che partecipava in maniera più numerosa. Il buono spesa di 300 euro è stato assegnato alla Cooperativa agricola sociale Casa Ilaria che ha coinvolto i propri ragazzi che hanno partecipato illustrando le attività che vengono svolte nella sede di Badia di Carigi a Montefoscoli. Le foto dei partecipanti, selezionate dalla giuria composta da Luigi Cioni, Grazia Mancini, Silvia Guidi, Renato Lemmi e presieduta dall'assessore Mori, sono esposte nell'atrio del Comune dove rimarranno visibili per tutta la settimana.