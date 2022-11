'Vincere il dolore': premiata a Firenze l’esperienza della rete aziendale di Cure Palliative

Il servizio di Cure Palliative dell’Azienda USL nord ovest è stato grande protagonista del congresso nazionale 'Vincere il dolore' che si è svolto nei giorni scorsi a Firenze. Oltre al grande interesse e apprezzamento per l’intervento della responsabile della rete aziendale delle Cure Palliative, Costanza Galli, sul tema 'Il ruolo delle cure palliative precoci in oncologia', è stato premiato come migliore poster il lavoro realizzato dalla coordinatrice Barbara Bedina dal titolo 'Cure Palliative e Infermieristica di Famiglia, quale integrazione tra l’Infermiere Specialist e l‘IFeC nella Azienda USL Toscana nord ovest'.



"L’esperienza ventennale del nostro servizio, il primo in Regione Toscana - spiega Costanza Galli - ha fatto da battistrada anche a livello nazionale tracciando un percorso che negli anni si è imposto come un modello da imitare. In tanti anni sono cambiate molte cose, ma quello che non cambierà mai è la volontà di affermare il valore della vita, considerando però la morte come un evento naturale. Non spetta a noi prolungare o abbreviare l’esistenza del malato. Noi ci occupiamo di provvedere al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi nel tentativo di rendere ogni istante 'vita' e non un tempo di attesa della fine".



"Oggi le cure palliative - continua Galli - non possono più essere considerate come cure di fine vita e quindi intervenire solamente quando terminano gli altri trattamenti. Le cure palliative possono dare il loro contributo partendo simultaneamente con altre cure specialistiche in modo da poter garantire unatra paziente, famiglia, specialista e medico di famiglia. In questo modo si riesce a garantire al paziente, opportunamente accompagnato e informato della traiettoria della patologia di cui è affetto, di poter scegliere il meglio per se stesso".