Premiati i due cani-bagnino che salvarono due bambini in mare

Erano passate da poco le 13 quando domenica 23 agosto Charlie e Simba, rispettivamente un golden retriever di un anno e mezzo e un labrador di tre anni, due cani bagnino, hanno tratto in salvo due fratellini rispettivamente di sei e dieci anni. La notizia ha occupato le pagine di giornali locali e nazionali, andando anche oltre confine. Oggi, sabato 5 settembre, si è svolta la premiazione-riconoscimento al Bagno degli Americani di Tirrenia ai due splendidi animali, nell'ultimo giorno del servizio dei cani bagnino, con tanto di pergamena ell’Associazione Cani Salvataggio Firenze rappresentata dal vicepresidente Loris Roffi.

C'erano molti bagnanti alla premiazione, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e Davide Bani, gestore dello stabilimento balneare. C'era poi l'assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini, l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai e le Guardie Ecozoofile del Nogra.

"Ringrazio l'associazione di salvataggio per un attività che seppur lanciata in ritardo in questa estate legata alla pandemia si è rivelata ben riuscita" ha detto il Sindaco Michele Conti. "E’ stata la festa di tutti - commenta Davide Bani - per tutti i cani dell’Associazione Cani Salvataggio Firenze. Grazie a tutti loro la nostra spiaggia in questa estate legata alla pandemia è stata sicuramente più sicura".

"Ho voluto salutare il servizio dei cani di salvataggio a Pisa con una piccola premiazione a Charlie e Simba, i due meravigliosi cani che sono stati per noi eroi, salvando qualche domenica fa due fratellini in difficoltà fra le onde del mare di Tirrenia - afferma Gianna Gambaccini - questa è anche una l'occasione per ringraziare l'associazione con i volontari e il loro Presidente Salvo Gennaro e il vicepresidente Loris Roffo, che hanno mostrato dal primo incontro una enorme disponibilità ad attivare il loro servizio sul litorale pisano. Voglio ringraziare Charlie e Simba e tutti gli stupendi cani di salvataggio che hanno vigilato per la nostra sicurezza in questo ritaglio di estate. La speranza per tutti è che il prossimo anno ci si possa liberare dalla morsa della pandemia, per dar vita ad un ampliamento di questo indispensabile servizio e fare ancora meglio di quest'anno. Ringrazio il sindaco e l'assessore Bonanno per aver avallato questo progetto. Se avessi la possibilità di avere un ruolo nell'amministrazione regionale dopo il 21 settembre, renderei obbligatorio questo tipo di servizio sulle spiagge libere nella nostra costa Toscana".