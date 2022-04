Elisa Lorenzini da Cascina è la campionessa italiana di Agility dog juniores

Elisa Lorenzini è stata premiata in consiglio comunale con una targa per i suoi traguardi nell’Agility Dog. La giovane atleta cascinese, accompagnata dal suo fido Niagara, ha ricevuto il riconoscimento direttamente dalle mani del sindaco Michelangelo Betti e dell’assessore allo sport Francesca Masoni. Elisa all’età di 9 anni ha iniziato a gareggiare con il suo primo Border Collie Artù e nel giro di un paio di anni lo ha condotto fino al raggiungimento del titolo di Campione italiano di agility. Ha gareggiato con Artù fino al 2018, collezionando due titoli di campione italiano di agility, uno children ed uno juniores Enci, e un titolo di campionessa italiana juniores Csen. Insieme ad Artù, ha partecipato a quattro europei di agility juniores ed a un mondiale Wao. Dal 2018 Elisa gareggia con Niagara, Overkill To Shark Zanzibar, con la quale nel 2020 e nel 2021 ha vinto il titolo di campione d'Italia di agility dog juniores classe 500. Ora è stata convocata nella nazionale italiana come rappresentante juniores e parteciperà al mondiale Wao a maggio 2022 ad Ermelo in Olanda.