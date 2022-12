Vecchiano: premiati Francesco e Federico dopo la maratona di New York

"Con l'allenamento, la determinazione, ma soprattutto la forza dell'amore si può superare qualsiasi barriera, andando oltre a ciò che si vede": Questa è una parte della motivazione con cui l'amministrazione comunale di Vecchiano, nella giornata di venerdì 9 dicembre, ha consegnato un premio a Federico Mataresi e Francesco Michelotti, i due maratoneti della Podistica Rossini che hanno preso parte alle 51esima edizione della Maratona di New York.

Il premio è stato consegnato dal sindaco Massimiliano Angori e dall'assessore allo sport Andrea Lelli nell'auditorium della Scuola Media 'G. Leopardi', alla presenza del dirigente scolastico professor Paolo Gori, approfittando del fatto che nella stessa giornata venivano presentati alle classi della scuola le caratteristiche del progetto inclusivo 'Fiori di Loto' che prenderà avvio il prossimo gennaio.

"Una bella occasione per tornare a premiare questi straordinari maratoneti, dopo il riconoscimento che avevamo tributato loro nel luglio scorso all'evento Vecchiano per lo Sport" hanno affermato il sindaco Angori e l'assessore Lelli. "Eventi come quelli che hanno vissuto Francesco e Federico, con un grandissimo carico di emozioni, ci fanno capire una volta in più quanto lo sport sia un'eccezionale e irrinunciabile palestra di vita".