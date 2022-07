Premiazione iscritti Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa ha organizzato la cena estiva presso la Base della 46° Brigata Aerea dell’Aeronautica di Pisa, comandata dal Gen. Alessandro De Lorenzo. Alla serata hanno partecipato oltre 200 invitati tra i quali, oltre agli iscritti all’Ordine, numerosi rappresentati delle Istituzioni locali quali il Sindaco di Pisa Michele Conti, i Magistrati del Tribunale di Pisa dott.ssa Eleonora Polidori, dott.ssa Santa Spina e dott. Marco Zinna, il Comandante della Guardia di Finanza di Pisa Col. Massimo Benassi ed i Direttori dell’Agenzia delle Entrate di Pisa dott. Fabrizio D’Acunto e dott. Alfonso Iannuzzo. Come ha riferito il Presidente dell’Ordine dott. Stefano Sartini “Dopo due anni di stop forzato dettato dall’emergenza pandemica, l’Ordine dei Commercialisti ospitato dalla suggestiva location della 46° Brigata Area di Pisa, ha potuto nuovamente celebrare la propria vicinanza agli iscritti ed alle Istituzioni con le quali da sempre collabora a stretto contatto come presidio di professionalità e legalità”. Nel corso della serata sono stati premiati gli iscritti che hanno raggiunto i 50 anni, i 40 anni ed i 25 anni di esercizio della professione ed è stato dato il benvenuto ai giovani neo iscritti con la consegna del sigillo.