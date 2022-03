Maicol & Mirco riceveranno il premio 'Tuono Pettinato' nella biblioteca comunale di Cascina

Sarà la Biblioteca comunale 'Peppino Impastato' ad ospitare, sabato 2 aprile alle 16, l’imperdibile appuntamento con la premiazione del primo 'Premio Tuono Pettinato'. Maicol & Mirco, autori di 'Bah', saranno infatti insigniti del primo premio organizzato da Bibliolandia, la rete documentaria della provincia di Pisa, organizzato per omaggiare e ricordare il fumettista Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, scomparso prematuramente mesi fa. Un premio nato dal desiderio di ricordare l’artista tanto apprezzato dai lettori di tutte le età, che è diventato anche un modo per promuovere il fumetto nelle biblioteche e nelle scuole. 'Bah', il terzo volume della raccolta integrale dell’Opera Omnia degli Scarabocchi di Maicol & Mirco, è stato scelto all’unanimità dai membri della giuria di qualità, che hanno valutato i fumetti usciti nel 2020 e votati dai lettori. La partecipazione alla giuria popolare, tramite un semplice form on line, era aperta a tutti i lettori e lettrici d’Italia, tanto che altre biblioteche, come la Biblioteca delle Nuvole di Perugia, o il Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, hanno contribuito a diffondere il premio, che nel mese di ottobre è arrivato anche a Lucca Comics & Games, nella giornata dedicata a Tuono Pettinato.

La giuria di qualità, composta da Lia Remorini, madre di Tuono Pettinato, dai giornalisti Virginia Tonfoni e Guido Siliotto, dal fumettista Paolo Bacilieri e dal bibliotecario e artista Enrico Pantani, è stata protagonista anche di alcuni incontri sul mondo del fumetto rivolti agli studenti delle scuole superiori della provincia di Pisa. All’evento interverranno, oltre a Maicol & Mirco e i membri della giuria, anche Bice Del Giudice, assessora alla cultura del Comune di Cascina, e Dario Carmassi, presidente della Rete Bibliolandia. Non mancherà un angolo libreria, curato dalla Libreria Gini di Cascina, dove poter acquistare alcuni volumi da far autografare all’autore vincitore del Premio Tuono Pettinato. L'evento, che sarà organizzato in presenza nel rispetto della normativa anti-Covid vigente, sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook Rete Bibliolandia e sul canale Youtube Rete Bibliolandia. Per info e prenotazioni: msimoncini@comune.cascina.pi.it, 050.719319.