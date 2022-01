Volterra: premiati gli studenti diplomati col massimo dei voti

Sono stati premiati online venerdì 7 gennaio, dal sindaco di Volterra Giacomo Santi e dall'assessore all'Istruzione Viola Luti, le studentesse e gli studenti che hanno ottenuto 100/100 alla maturità nell'anno scolastico 2020/21 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Carducci, l'Istituto Tecnico Commerciale Geometri Niccolini e l'Istituto Tecnico Industriale Statale Santucci di Pomarance. "I risultati eccellenti raggiunti dalle studentesse e dagli studenti dei nostri istituti - hanno dichiarato il sindaco e l'assessore - sono un motivo di orgoglio e una risorsa preziosa per il nostro territorio. La tenacia e la curiosità intellettuale con cui hanno affrontato gli studi devono essere valorizzate e devono costituire le basi su cui costruire la nostra società. L’istruzione, infatti, ricopre un ruolo fondamentale per la crescita culturale individuale e per la formazione di una collettività consapevole. Auguriamo - concludono Santi e Luti - alle studentesse a agli studenti di continuare il percorso universitario e professionale con la stessa dedizione, costanza ed entusiasmo dimostrati fino ad ora".

All'iniziativa, che si è tenuta online per rispettare le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza epidemiologica, hanno partecipato, oltre alle studentesse e agli studenti, il consigliere con delega alle Politiche sociali e all’Inclusione Manuel Impellizzeri, la dirigente scolastica dell'IIS Carducci professoressa Nadia Tani, la dirigente scolastica dell'ITCG Niccolini e dell'ITIS Santucci professoressa Federica Casprini e il professor Alessandro Salvini, vicepreside dell’ITCG Niccolini.

L'elenco dei diplomati dell'anno scolastico 2020/21:

- Quinta A liceo classico: Antoni Alësa 100, Azzurra Baldini 100 e lode, Lisa Corda 100, Giulia Costanzi 100, Giada Ferti 100.

- Quinta A liceo scientifico: Adele Cheli 100 e lode, Tommaso Dei 100, Sveva Moretti 100, Elisabetta Morganti 100, Chiara Nasoni 100, Klaudio Sallaku 100 e lode, Lucrezia Sandroni 100, Arianna Stanislai 100 e lode, Otto Titoni 100 e lode.

- Quinta A Scienze umane: Pietro Signorini 100

- Quinta A liceo artistico: Lucrezia Barsotti 100 e lode, Giulia Bogino 100, Teo Frosali 100, Nicole Pucci 100

- Quinta B liceo artistico: Francesca Bizzarri 100 e lode, Martina Cioni 100, Marina Freidhof 100, Uma Moreno 100, Fabrizio Nuti 100, Nicole Porcellana, 100, Ilaria Tramonti 100.

- Quinta Ag Costruzioni, Ambiente E Territorio - Itcg Ferruccio Niccolini: Alice Michelotti 100

- Quinta Ap Sistemi Informativi Aziendali - Itcg Ferruccio Niccolini: Syria Cerone 100, Benedetta Speltra 100

- Quinta Ae Enogastronomia - Itcg Ferruccio Niccolini: Loris Biasci 100, Alessio Grilli 100, Michela Testi 100

- Quinta Bs Servizi Di Sala E Vendita - Itcg Ferruccio Niccolini: Filippo Doveri 100, Chiara Maddio 100, Giacomo Susini 100

- Quinta Dt Accoglienza Turistica - Itcg Ferruccio Niccolini: Gaia Antonelli 100, Martina Bacherotti 100

- Quinta Itis Elettronica ed Elettrotecnica - Santucci Pomarance: Filippo Spinelli 100

- Quinta 5Ce Enogastronomia - Sezione Graziani Volterra: Nicusor Adrian Saracil 100