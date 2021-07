Vicopisano festeggia con i diplomati della scuola media

'Voi siete il meglio dell’umanità'. E' la frase di Don Lorenzo Milani riportata sugli attestati consegnati dal sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, prima del Consiglio Comunale, il 29 luglio alle 17:30, al Teatro di Via Verdi, agli studenti e alle studentesse della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano che hanno ottenuto la licenza con 10 e con 10 e lode. "Crediamo in una scuola inclusiva, che accoglie, attende e non lascia indietro nessuno, ma che sa anche riconoscere e premiare il merito. Per questo - è intervenuto il sindaco Matteo Ferrucci, che ha la delega alla Scuola - al termine di un anno scolastico particolarmente complesso, facciamo un grande applauso a questi ragazzi e a queste ragazze, al corpo docente, al personale scolastico e alle famiglie per un risultato così luminoso e rilevante. Grazie a tutti, a tutte voi".

"Oltre all’attestato e a una bellissima guida del nostro territorio, in inglese, realizzata dalla responsabile dell’ufficio turismo, Simona Morani, e dal nostro archivista, Filippo Mori - ha continuato il sindaco - vorremmo rendervi piccoli, grandi ambasciatori delle bellezze del nostro Comune. Doniamo, quindi, a tutti due ingressi a testa per vedere la nostra Torre dell’Orologio, splendida, da poco restaurata. Per le due studentesse che hanno conseguito 10 e lode, Letizia Martinelli e Alice Viezzoli, che purtroppo oggi non può essere con noi e la salutiamo con affetto, in più c’è anche l’invito alla cerimonia di inaugurazione del Camminamento della Rocca del Brunelleschi che avverrà a breve".

"Voi siete il nostro futuro - ha aggiunto la Consigliera alla Cultura e alla Progettazione Scolastica, Elena Pardini - e come possiamo immaginarlo, allora, il futuro se non bello e con grande ottimismo visto come siete e cosa avete ottenuto? Grazie a voi, ai vostri familiari che vi hanno sostenuto. E grazie agli insegnanti che non vi hanno mai lasciato da soli, affrontando insieme a voi un anno di quarantene, di difficoltà, di distanze, di creatività nella criticità. Un anno estremamente duro che rende questo risultato ancora più importante e questa giornata ancora più bella".

Questi i nomi dei premiati e delle premiate: Beatrice Bagnacci 10, Marta Fatticcioni 10, Aurora Galli 10, Gianmarco Ghezzani 10, Margherita Kaemmerle 10, Martina Luperini 10, Greta Meucci 10, Bernardo Monicelli 10, Elia Ratano,10, Riccardo Romano 10, Marco Strazzullo 10, Elettra Venturella 10, Letizia Martinelli 10 e lode e Alice Viezzoli 10.