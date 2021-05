'Scatti nella tradizione', consegnati i riconoscimenti al vincitore e ai partecipanti al contest

Sono stati consegnati nella mattinata di venerdì 7 maggio, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, i premi previsti per i partecipanti e per il vincitore del contest fotografico 'Scatti nella tradizione', lanciato dal Comune di Pisa e concluso a marzo scorso. "Vi ringrazio di essere venuti e aver partecipato al concorso - ha detto rinvolgendosi ai premiati l’assessore alle Tradizioni storiche Filippo Bedini - purtroppo, non abbiamo potuto incontrarci prima a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Oggi omaggiamo tutti i partecipanti al concorso con una pubblicazione sulle tradizioni storiche della nostra città, che mi auguro possa arricchire il vostro bagaglio di conoscenza sulla storia e l’identità di Pisa".

Bedini ha proseguito: "Al vincitore, invece, consegniamo un proiettore Full Hd. Le 25 foto finaliste del concorso sono state esposte, dal 25 marzo all’11 aprile, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, visibili a tutti, dopodiché sono state collocate all’interno del Palazzo Comunale per abbellire i vari ambienti. Valuteremo come dare ulteriore visibilità a tutte le 200 foto che hanno partecipato all’iniziativa. Purtroppo per il mese di giugno non sarà possibile ammirare nuovamente i nostri cortei storici, immortalati in molte delle vostre foto. Stiamo lavorando per poter dar vita ad alcuni eventi a partire dal mese di settembre".

A vincere il contest era stata la foto 'Mille Luci' di Roberto Tota, funzionario di banca e fotografo per passione. Al secondo posto, invece, lo scatto 'San Ranieri benedice la città'. In totale erano state oltre 200 le immagini ammesse al concorso. Da queste ne erano state selezionate 25 da una commissione giudicatrice composta dal fotoreporter di fama internazionale Massimo Sestini (presidente), dal fotografo de Il Tirreno Fabio Muzzi, e dal fotografo freelance Vincenzo Penné. Successivamente si era svolta la votazione sulle pagine social del Comune di Pisa. Le due foto più votate si erano poi sfidate in un 'testa a testa social' con cui era stata decretata la fotografia vincitrice.