Premiati in Sala delle Baleari i vincitori del contest 'I Fiori di Pisa'

Premiati in Sala delle Baleari, a Palazzo Gambacorti, i vincitori della prima edizione del concorso 'I Fiori di Pisa'. A consegnare i premi delle due categorie in gara sono stati l’assessore al turismo Paolo Pesciatini e l’ideatore del contest, il consigliere comunale Gino Mannocci. Il concorso era aperto gratuitamente a tutti coloro (residenti, non residenti proprietari di immobili nel comune di Pisa, operatori commerciali e associazioni) che, avendo a disposizione un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina, fronte strada di qualsiasi genere e dimensione, si impegnavano, a proprie spese, ad arredarlo con piante e fiori. I migliori allestimenti sono poi stati selezionati da una giuria composta da 5 persone.

Due le categorie in gara: balconi, davanzali, terrazzi fioriti; vetrine fiorite. Il primo classificato di ogni categoria si è aggiudicato un soggiorno per due persone per due notti e una pianta ornamentale; al secondo classificato una pianta ornamentale e una pergamena. Questi i nominativi dei premiati:

- Categoria A: balconi, davanzali, terrazzi fioriti

1° classificato Silvano Patacca

2° classificato Isabella Serra

- Categoria B: vetrine fiorite

1° classificato Agenzia Vertice Immobiliare