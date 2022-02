Premiati i vincitori della terza edizione del concorso 'Galileo Galilei tra arte e scienza'

Sono Giorgio Forlano, Sheyla Micheletti insieme a Sara Paolicchi, e Roberto Massussi, i vincitori della terza edizione del concorso a premi 'Galileo Galilei tra arte e scienza'. Si è svolta stamani, mercoledì 23 febbraio a Palazzo Gambacorti, la cerimonia di premiazione del contest organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pisa nell’ambito delle 'Giornate Galileiane'.

"In continuità con le edizioni passate - spiega l'assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani - anche quest'anno abbiamo svolto il contest con l'intento di valorizzare la figura del grande scienziato pisano attraverso vare forme di arte, offrendo inoltre un'opportunità importante agli artisti per mettersi in mostra e fare apprezzare il proprio talento. Quest'anno abbiamo deciso di premiare una videoinstallazione, un'opera digitale e un progetto di murale, elemento, quest'ultimo, che rappresenta una novità assoluta per il concorso: attraverso questa forma di arte intendiamo infanti anche riqualificare zone della città con la presenza di opere d'arte originali e contemporanee. Come per la passata edizione anche quest'anno il premio per la videoinstallazione è stato dedicato ad Andrea Brogi, un grande artista che purtroppo ci ha lasciato. Colgo anche l'occasione per ringraziare la commissione giudicatrice che ha lavorato per questo premio e per invitare i privati a manifestare eventuali disponibilità per ospitare sulle facciate delle proprie abitazioni il murale che ha vinto il concorso".

A Forlano, con l’opera 'Eppur si muove', è stato assegnato il premio nella categoria 'progetti grafici di grandi murales'; a Micheletti, rappresentante del gruppo informale composto con Paolicchi, con l’opera 'Orbis' il premio nella categoria 'opere digitali inedite'; infine, a Massussi con l’opera 'Il micro ritratto di Galileo Galilei', è andato il premio 'Andrea Brogi', riservato a videoinstallazioni e progetti di videomapping. Il bando di concorso, rivolto ad artisti di tutte le nazionalità, senza limiti di età e di residenza, prevedeva che ogni partecipante (singolo o in gruppo) inviasse al massimo tre lavori. Sono tre le categorie delle opere ammesse, per ognuna delle quali è previsto un premio in denaro per il miglior lavoro: categoria A, progetti grafici di grandi murales che saranno realizzati sulle facciate della Biblioteca Sms; categoria B, opere digitali inedite (video o opere digitali grafiche); premio 'Andrea Brogi': videoinstallazioni, progetti di videomapping che saranno proiettati sulle facciate di Palazzo Pretorio e Logge dei Banchi. Il bando prevedere un monte premi complessivo di 14mila euro, con un premio minimo di 2mila euro e uno massimo di 7mila euro. La commissione del premio era composta da Francesca Cagianelli, storica dell’arte, Michele Arena, coreografo e scenografo, Luca Bucci, videoartista digitale.